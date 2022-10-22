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    Yunanistan'dan Türkiye'ye eylem için gönderilen terörist yakalandı

    Lavrion terör kampında silahlı eğitim alarak Türkiye'ye gönderilen terörist İstanbul'da yakayı ele verdi. M.A.A. adlı teröristin eylem için geldiği öğrenildi.
    • 22.10.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 12:13
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    Yunanistan'dan Türkiye'ye eylem için gönderilen terörist yakalandı

    Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor...

    Operasyon bölgelerinden gelen güzel haberlerin yanı sıra yurt içinde de teröre ve teröriste geçit verilmiyor.

    Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

    Eylem hazırlığında olduğu belirlendi

    Bu kapsamda örgütün Yunanistan'da bulunan Lavrion Kampı'nda eğitim aldığı belirlenen terörist M.A.A.'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

    Eylem yapmak geldiği belirlenen şahıs ekipler tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

    Üst aramasında not kağıtları bulundu

    Ekipler, yapılan üst aramasında teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtlarını buldu.

    Terörist Karayılan'ın talimatları ele geçirildi

    Aynı zamanda örgütün sözde üst düzey yönetici Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ile örgütün kırsal alanda faaliyetlerini gösteren ve örgüt mensuplarına ait fotoğraflar da ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Yunanistan dan Türkiye ye eylem için gönderilen terörist yakalandı #1


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