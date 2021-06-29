Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si tamamen çıplak olan toplamda 42 göçmenin, Edirne sınırında yakalandığı açıklandı.

Yunanistan, göçmenlere karşı zulümlerine devam ediyor…

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si tamamen çıplak olan toplamda 42 göçmenin, Edirne sınırında yakalandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Edirne Valiliği’nin talebi üzerine göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edildiği aktarıldı.

DÖVÜLEREK TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİLER

Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmeyen göçmenlere sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetlerinin çıkarıldığı ve Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenildi.

Bakanlık, göçmenlerin Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edildiği bilgisini de paylaştı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 42 göçmen yakalandı VİDEO