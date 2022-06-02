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    Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı 16 haritalı kampanya

    Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı 16 haritalı kampanya

    Türkiye karşıtı eylem ve söylemlerine hız veren Yunanistan, 16 harita hazırlayarak uluslararası propaganda başlattı. Haritalar, yurt dışındaki büyükelçiliklere gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 14:11
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    Yunanistan yine Türkiye’yi hedef tahtasına koydu, propagandaya başladı.

    Tansiyonu yükselten bu kez 16 harita…

    Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili harita hazırlayan Yunanistan, “Türkiye bunları istiyor.” dedi.

    Yunan Dışişleri hazırladı, büyükelçiliklere gönderdi

    Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita”, Yunanistan’ın yurt dışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.

    Haritalarla birlikte mektup da gitti

    Dosyada, 16 harita ile birlikte Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’in bir mektubu da yer aldı.

    Mektupta, Yunan diplomatlara bulundukları ülkelerde sözde “Türk saldırganlığını” göstermek için bu haritaları kullanmaları talimatı verildi.

    Demiris, "Türkiye’nin 'yayılmacı' politikasını bunlarla anlatın." dedi.

    Yunanistan dan Türkiye ye karşı 16 haritalı kampanya #1

    Gazete manşeti açık açık yazdı

    Propaganda kampanyası, Yunan Kathimerini gazetesinin manşeti ile ortaya çıktı.

    Haberde, Türkiye’nin 1972-2022 yılları arasındaki taleplerini yansıttığını öne sürülen haritalar arasında, “Mavi Vatan”, “Türkiye Libya anlaşması”, “Aidiyeti ihtilaflı coğrafi formasyonlar (Kardak vs)”, “Adaların gayri askeri askeri satüsü” ve “TPAO’nun ruhsat verdiği bölgeler”in de bulunduğu yazıldı.

    Yunanistan dan Türkiye ye karşı 16 haritalı kampanya #2

    Miçotakis, Türkiye’yi şikayet etmişti

    Yunanistan tarafından Türkiye’nin denizlerdeki yetki alanlarıyla ilgili hazırlanan “Mavi Vatan” haritasını 16-17 Mayıs’ta yaptığı ABD ziyaretinde Başkan Joe Biden ve kongre üyelerine gösteren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

    Miçotakis, “Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız. Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek.” demişti.

    Yunanistan dan Türkiye ye karşı 16 haritalı kampanya #3

    Yunanistan dan Türkiye ye karşı 16 haritalı kampanya #4


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