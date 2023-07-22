Yunanistan'dan Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede başlayan yangınlara müdahale için uçak ve helikopter gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

ensonhaber.com Yunanistan yangınlarla boğuşuyor... Başkent Atina'nın çevresinde başlayan orman yangınları günlerdir sürüyor. Yunanistan'a yangınların söndürülmesi için dünya çapından yardımlar gitmeye devam ediyor. Türkiye bu süreçte komşusu Yunanistan'ı yalnız bırakmadı. Yangın söndürme ekipmanları gönderildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina’ya varmıştı. Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etmişti. Yunanistan'dan teşekkür mesajı Bugün ise Yunanistan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi. "Yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederiz" Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Türkçe de paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: Yangın söndürme desteği ve şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'a yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederiz.