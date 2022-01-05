Yunanistan'ın 2021 yılındaki sığınmacı zulmü

Ege’deki sığınmacıları yakından takip eden uluslararası STK’ların 2021 yılı raporunda, 889 teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına doğru itildiği belirtildi.

Güvenlik kaynakları, 2021 yılında Yunanistan’ın Ege Denizi’nde insanlık dışı uygulamalarının oldukça fazla olduğunu açıkladı.

Ege’deki sığınmacı ve göçmenleri izleyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) yayınladığı 2021 yılı raporu da durumun vehametini ortaya koydu.

SADECE 4 BİN 297 KİŞİ KARAYA AYAK BASABİLDİ

Raporun detayları hakkında bilgiler veren güvenlik kaynakları, 2021 yılında Ege Denizi’nde Yunanistan’a gitmek için göçmenleri taşıyan 182 teknenin adalara ulaşabildiğini, 4 bin 297 kişinin sağ olarak karaya ayak basabildiğini belirtti.

Sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı davranışlar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Yunanistan hakkında, "Her ortamda yalana başvuran Yunanistan ise bu sayıyı 13 bin 954 kişi olarak kamuoyuna duyurdu. Yunanistan’ın devlet politikası haline dönüştürdüğü sorumsuz davranışlarının devam etmesi nedeniyle Ege Denizi’nde yaşanan dram bitmiyor. Yunan Sahil Güvenliği, sığınmacıları alenen Yunan kara sularının dışına itmeyi sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

889 TEKNE TÜRK KARA SULARINA GERİ İTİLDİ

Güvenlik kaynakları, 2021 yılında 889 teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına doğru itildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

25 BİN 668 KİŞİ KURTARILDI

Raporda, gerçekte Yunanistan karasularında tespit edilen sığınmacı sayısının çok daha fazla olduğunu belirten güvenlik kaynakları, “Geri itmeler sebebiyle bu sayının düşük gözüktüğü ifade edilebilir. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uygulanan geri itmeler nedeniyle 4 bin 297 kişi Yunan adalarına ulaşabilirken, Türkiye tarafından kurtarılan kişi sayısının 25 bin 668’e ulaşması, ülkelerin yaşanan drama bakış açısındaki farkı gösteren en çarpıcı örnek. Yunanistan’ın uyguladığı acımasız geri itmeler nedeniyle kaç kişinin hayatını yitirdiği ise bilinmiyor. Uluslararası mahkemelerde Yunanistan aleyhine açılan dava sayısı her geçen gün artıyor.” açıklamasında bulundu.