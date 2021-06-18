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    Yunanistan'ın mahsur bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunan güvenlik güçleri tarafından dövülen göçmenlerin imdadına Türkiye yetişti.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 11:33
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    Yunanistan'ın mahsur bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Göçmenler, bir kez daha Yunan güvenlik güçlerinin şiddetine uğradı.

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla sınır dışı edildikten sonra mahsur kalan göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

    MSB'DEN AÇIKLAMA

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı." denildi.

    YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN ŞİDDET

    Paylaşılan görüntüde ise aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerine uyguladıkları şiddeti anlattı.

    Yunanistan'ın mültecilere işkencesi devam ediyor ViDEO

    Yunanistan ın mahsur bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Yunanistan ın mahsur bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

    Yunanistan ın mahsur bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı #3

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