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    Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.
    • AA
    • 13.07.2021 - 19:09
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 19:22
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    Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik bu centilmenlik dışı tutuma tepki göstermişti.

    YUNAN BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

    Bugün ise konuyla ilgili Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

    Yunanistan ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı na çağrıldı #1

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