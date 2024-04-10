Yunanistan'ın Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmasına Türkiye'den tepki

Yunanistan, 16-17 Nisan'da başkent Atina'da düzenlenecek konferans sırasında biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurdu.
Türkiye'nin bu duruma tepkisi gecikmedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
Yunanistan'ın Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz.
"Yunanistan'ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmayın"
Avrupa Birliği dahil üçüncü taraflara Yunanistan'ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikazda bulunulan açıklamada uluslararası deniz hukukunun kapalı ya da yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğini teşvik ettiğinin altı çizilerek Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'la iş birliğine her zaman hazır olduğu vurgulandı.
"Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz" ifadesine yer verilen açıklamada söz konusu gelişmenin Ege Denizi'nde iki ülke arasındaki sorunlar bağlamında hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı belirtildi.
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