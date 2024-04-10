Yunanistan'ın Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmasına Türkiye'den tepki

AA & Ensonhaber

Yunanistan, 16-17 Nisan'da başkent Atina'da düzenlenecek konferans sırasında biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurdu.

Türkiye'nin bu duruma tepkisi gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

Yunanistan'ın Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz.