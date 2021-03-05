Yunanistan'ın Doğu Akdeniz paniği

Türkiye ile Mısır arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceğine yönelik olumlu açıklamalardan sonra Yunanistan harekete geçti.

Doğu Akdeniz'de uzun süredir deniz yetki alanları konusunda yaşanan gerginlik yeni bir boyut kazandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ile deniz yetki alanları için anlaşma yapılabileceği yönündeki açıklamaları Yunanistan'da paniğe neden oldu.

MİÇOTAKİS, SİSİ'Yİ ARADI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi aradı.

DENDİDAS MISIR'A GİDECEK

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın de Kahire'ye giderek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile iki ülke arasındaki enerji işbirliğini ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği açıklandı.

Yunanistan basında çıkan haberlere göre Dendias'ın amacının, Mısır'ı, Türkiye'nin ilan ettiği kıtasahanlığı ile çakışan 18 no'lu parsel için çıkardığı ruhsatla ilgili en yetkili kişiden bilgi almak.

MISIR TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI KABUL ETTİ

Mısır, bölgede Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon aramaya başlayacağını duyurmuş, Mevlüt çavuşoğlu da bu gelişmenin ardından Mısır ile anlaşmak için yeşil ışık yakmıştı.