Yunanistan'ın dövüp aç bıraktığı 35 göçmene Mehmetçik sahip çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmenin, Meriç Nehri'nde sınır personeli tarafından kurtarıldığını bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınanan 35 sığınmacının Türkiye'ye gönderilmeye çalışıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler, Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'da yaşadıklarını anlattığı video da paylaşıldı.

Buna göre, düzensiz göçmenler, geçiş yaptıktan 18 gün sonra yakalandıklarını, 3 gün nezarethanede tutulduklarını, kendilerine çok kötü davranıldığını, su ve yemek verilmediğini, paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki her şeye el konulduğunu anlattı.

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