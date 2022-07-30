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    Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği göçmenler kurtarıldı

    Ege Denizi'nde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenler, kurtarıldı. Kurtarma operasyonunu dair görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 16:01
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    Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği göçmenler kurtarıldı

    Yunanistan’ın göçmen zulmü bitmiyor, tükenmiyor…

    Umuda yolculuğa çıkan yine onlarca göçmen, Yunan güçleri tarafından ölüme sürüklenirken, onların yardımına yine Türk kuvvetleri yetişti.

    İHA’lar tespit etti

    Deniz Kuvvetlerine ait İHA'lar, İzmir’in Çeşme ilçesinin batısında Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ettiğini tespit etti.

    Durum hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

    Göçmenlerin kurtarılma

    Düzensiz göçmenler, sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

    Göçmenlerin kurtarılma anına ilişkin görüntüler de Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi hesabından paylaşıldı.

    Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği görüntüler VİDEO

    Yunanistan ın Ege Denizi nde geri ittiği göçmenler kurtarıldı #1

    Yunanistan ın Ege Denizi nde geri ittiği göçmenler kurtarıldı #2

    Yunanistan ın Ege Denizi nde geri ittiği göçmenler kurtarıldı #3

    Yunanistan ın Ege Denizi nde geri ittiği göçmenler kurtarıldı #4

    Yunanistan ın Ege Denizi nde geri ittiği göçmenler kurtarıldı #5

    Yunanistan ın Ege Denizi nde geri ittiği göçmenler kurtarıldı #6

    Yunanistan ın Ege Denizi nde geri ittiği göçmenler kurtarıldı #7


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