Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Pangalos'tan Öcalan itirafları

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos, Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce Kenya'da üç cariyesiyle rezidansta ağırlandığını söyledi.

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılında yakalanmasıyla ilgili bazı detayları ilk kez anlattı.

82 yaşındaki Pangalos; yazdığı yeni kitapta, Yunanistan'ın Abdullah Öcalan'ı Atina'da özel olarak ağırladığını Türkiye'ye karşı PKK'nın desteklendiğini anlattı.

"YUNANİSTAN ÖCALAN'I CESARETLENDİRDİ"

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos, yayınlanan kitabında teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili şunları söyledi:

"Tüm Yunan siyasi partilerin milletvekillerinden oluşan bir heyet, Türkiye ile Irak sınırı yakınında Öcalan’ı ziyaret ettiklerinde, hadlerini aşıp kendi dış politikalarını uygulayarak, Stalinci ve son derece antipatik bulduğum Öcalan’ı cesaretlendirdiler. Öcalan, 1995’teki o ziyarette bir Türk-Yunan savaşı çıkabileceğine inandı. Ben dışişleri bakanı iken Öcalan’ı Atina’ya Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) getirdi. EYP, Öcalan’ın Atina’ya gelmesi için polisleri bile dışarı çıkararak, havaalanındaki VIP salonunu boşalttı.

MANDELA İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Öcalan’ı kabul etmesi için Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela ile görüştüğümde, odada ikimizden başka, eşim Hristina ve dedikodulara bakılırsa Mandela’nın son aşkı olan Hintli sekreteri vardı. Mandela, ‘Adam Stalinci. Mücadelesi de hoşuma gitmiyor. Ne yapalım’ diye sekreterine sordu. Sekreterin yanıtından ikna oldu.

GÜNEY AFRİKA'YA GİDEN UÇAK KENYA'YA İNDİ

Öcalan’ı Güney Afrika’nın Johannesburg kentine götüren ve Yunan işadamı T.A.’ya ait uçak, 6 saat uçuştan sonra ikmal için Kenya’nın başkenti Nairobi’ye indi.





MANDELA'NIN İSTİFASI

Aynı anda, Mandela’nın istifa ettiğini duyduk. Öcalan’ın refakatçileri, Güney Afrika’nın yeni Cumhurbaşkanı’na ulaşıp davetin geçerli olup olmadığını sordular. Cevap olumsuzdu.

ÖCALAN ÜÇ CARİYESİYLE BİRLİKTE REZİDANSTA KALDI

Nairobi’deki Yunan Büyükelçisi Yorgo Kostula’ya güvenmiyordum. Kendisine Öcalan’ın büyükelçiliğe götürülmemesi ve Kenya-Tanzanya sınırına nakledilmesi talimatını verdim.

Yunan asıllı Tanzanyalı bir bakanın sınırda büyük arazileri vardı. Öcalan orada gizlenip, Tanzanya’dan iltica talebinde bulunabilirdi. Ertesi gün, Kostula’nın emirlerime uymayarak, yorgun olduğu gerekçesiyle, Öcalan’ı üç cariyesi ile birlikte rezidansta ağırladığını öğrendim.





ÖCALAN'IN YANINDAN AYIRMADIĞI DOLAR DOLU ÇANTA

Öcalan nereye gitse, beraberinde küçük bir valizi de yanından ayırmazdı. Nairobi’de yakalandığında bu valizi otomobilde bıraktı.

EYP mensubu Savas Kalenderidis (Öcalan’ın koruması olan eski Yunan ajanı) arayıp, valizde patlayıcı madde bulunabileceğini, Öcalan’ın yakalanması halinde intihar etmek için kullanmak için bu valizi beraberinde taşıyor olabileceğini söyledi.

Valiz, Yunan Büyükelçiliği’nde açıldı. İçinden 100 dolarlık banknotlar halinde çok büyük bir para çıktı."