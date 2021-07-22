Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı" dedi.

Yunanistan'ın sığınmacılara yaptığı zulüm bitmek bilmiyor. Yunan güçleri, 15 sığınmacıyı daha geri etti.

Bilgilendirme Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

"15 SIĞINMACI KURTARILDI"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler." denildi.

Yunanistan'ın geri ittiği 15 sığınmacı kurtarıldı VİDEO

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Bu arada paylaşımda, insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedilen, sığınmacıların Türk kara sularına geri itildiği anların görüntüsü yer aldı.