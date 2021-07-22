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    Yunanistan'ın geri ittiği 15 sığınmacı kurtarıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 12:55
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    Yunanistan'ın geri ittiği 15 sığınmacı kurtarıldı

    Yunanistan'ın sığınmacılara yaptığı zulüm bitmek bilmiyor. Yunan güçleri, 15 sığınmacıyı daha geri etti.

    Bilgilendirme Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

    "15 SIĞINMACI KURTARILDI"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

    Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler." denildi.

    Yunanistan'ın geri ittiği 15 sığınmacı kurtarıldı VİDEO

    Yunanistan ın geri ittiği 15 sığınmacı kurtarıldı #1

    O ANLAR KAYDEDİLDİ

    Bu arada paylaşımda, insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedilen, sığınmacıların Türk kara sularına geri itildiği anların görüntüsü yer aldı.

    Yunanistan ın geri ittiği 15 sığınmacı kurtarıldı #2

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