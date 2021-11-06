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    Yunanistan'ın geri ittiği 54 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bottaki 54 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 10:10
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    Yunanistan'ın geri ittiği 54 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    YUNAN YİNE TÜRK KARA SULARINA İTTİ

    Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından, Türk kara sularına geri itilen iki ayrı lastik bottaki 54 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.

    Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

    Yunanistan ın geri ittiği 54 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Yunanistan ın geri ittiği 54 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Yunanistan ın geri ittiği 54 kaçak göçmen kurtarıldı #3

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