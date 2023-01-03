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Yunanistan'ın ittiği göçmenler İHA ile tespit edildi

Yunanistan'ın ittiği göçmenler İHA ile tespit edildi

Yunanistan'ın Türk kara sularına geri itme eylemi İHA ile tespit edildi. O anlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.