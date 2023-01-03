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- Yunanistan'ın ittiği göçmenler İHA ile tespit edildi
Yunanistan'ın ittiği göçmenler İHA ile tespit edildi
- 03.01.2023 - 15:44
- Güncelleme : 03.01.2023 - 15:46
Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlere zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Ege Denizi'ne geri itilişinin görüntülerini paylaştı.
İHA tespit etti
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından lastik bota transfer edildiğini tespit etti.
"Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi"
MSB, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."
Yunanistan'ın ittiği göçmenler İHA ile tespit edildi VİDEO