Yunanistan'ın kapıda vize uygulaması 10 adada geçerli olacak Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk vatandaşları için 5 Ege adasında başlatılan kapıda vize uygulamasının bugünden itibaren 10 adada geçerli olacağını bildirdi.

AA

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6 yıl ardından bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in görüşmesinden vize adımı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023'ün Aralık ayında Atina'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i ziyaretinde yapılan görüşmeler sonucu Türk turistlere Yunan adalarına giriş için kapıda vize uygulaması üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Vize uygulaması 10 adada geçerli

Yunanistan'ın, Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulamasının, bugünden itibaren 10 adada geçerli olacağı bildirildi.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, X'teki hesabından yaptığı paylaşımla uygulamanın geçerli olacağı ada sayısının artırıldığını duyurdu.

Buna göre, Yunanistan'ın 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 Ege adası için geçerli olacak.

Ekspres vize uygulamasına dahil edilen adalar

Türkiye'den gelen ziyaretçiler İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına ilaveten artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarında da ekspres vize uygulamasından faydalanabilecek.

Gerekli evraklar seyahat acentelerine teslim edilecek

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin, kendilerinden istenen evrakları başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor.

Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Başka bir bölgeye geçilemeyecek

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor. Adalar için alınan ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerliyken, Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamayacak.

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti 60 euro.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)