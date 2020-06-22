Dolar
6.8456
0.0014%
Euro
7.7075
0.7108%
Altın
1755.76
0.6691%
Borsa
115190.05
1.389%
G. Altın
386.119
0.5497%
Bitcoin
65640.49
2.0079%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 145 göçmen kurtarıldı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 145 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 22.06.2020 - 20:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 145 göçmen kurtarıldı #1

    Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Gülpınar ve Babakale açıklarında kaçak göçmenlerden yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

    145 GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 145 kaçak göçmeni kurtardı.

    Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 145 göçmen kurtarıldı #2

    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 145 göçmen kurtarıldı #3

    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 145 göçmen kurtarıldı #4

    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 145 göçmen kurtarıldı #5

    Görüş Bildir