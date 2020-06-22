- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 145 göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 145 göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 145 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- DHA
- 22.06.2020 - 20:40
Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Gülpınar ve Babakale açıklarında kaçak göçmenlerden yardım çağrısı üzerine harekete geçti.
145 GÖÇMEN KURTARILDI
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 145 kaçak göçmeni kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.