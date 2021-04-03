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    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 40 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca darbedilip, botları patlatılan göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.04.2021 - 09:31
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    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 40 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında yarı batık halde bir lastik bot ve denize dağılmış halde olan  göçmenleri tespit etti.

    Can pazarının yaşandığı denizde bulunan 40 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Limanda hazır bulundurulan 112 Acil Sağlık ekipleri, göçmenlere ilk müdahaleyi karada yaptı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının darbettiği ve sudan etkilenen çok sayıda yaralı göçmen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    100 GÖÇMEN DAHA KURTARILDI

    Öte yandan, gün içinde Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü açıklarında bot motorunun bozulması nedeniyle yardım isteyen 54 Afgan uyruklu ve Bademli Köyü açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 46 Afgan uyruklu göçmen kurtarılıp, Küçükkuyu’ya getirildi.

    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 40 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği 40 göçmen kurtarıldı #1

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği 40 göçmen kurtarıldı #2

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği 40 göçmen kurtarıldı #3

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği 40 göçmen kurtarıldı #4

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği 40 göçmen kurtarıldı #5

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği 40 göçmen kurtarıldı #6

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