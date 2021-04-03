Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca darbedilip, botları patlatılan göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında yarı batık halde bir lastik bot ve denize dağılmış halde olan göçmenleri tespit etti.

Can pazarının yaşandığı denizde bulunan 40 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Limanda hazır bulundurulan 112 Acil Sağlık ekipleri, göçmenlere ilk müdahaleyi karada yaptı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının darbettiği ve sudan etkilenen çok sayıda yaralı göçmen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

100 GÖÇMEN DAHA KURTARILDI

Öte yandan, gün içinde Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü açıklarında bot motorunun bozulması nedeniyle yardım isteyen 54 Afgan uyruklu ve Bademli Köyü açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 46 Afgan uyruklu göçmen kurtarılıp, Küçükkuyu’ya getirildi.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 40 göçmen kurtarıldı