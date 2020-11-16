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    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecilere Mehmetçik el uzattı

    Ege Denizi'nde Yunan gemilerinin botlarını batırmaya çalıştığı, aralarında çocukların da bulunduğu mülteciler, Mehmetçik tarafından kurtarıldı.
    • AA
    • 16.11.2020 - 16:48
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 16:51
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    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecilere Mehmetçik el uzattı

    Ege Denizi'nde Yunanistan'ın, mültecilere insanlık dışı muameleleri devam ediyor.

    Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının, mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına geri itmek için yaptığı tüm gayriinsani hareketler yine kameralara yansıdı.

    TÜRK SULARINA İTMEYE ÇALIŞTILAR

    Söz konusu görüntülerde Yunan gemileri, ilk olarak mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına doğru itmeye çalıştı.

    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecilere Mehmetçik el uzattı VİDEO

    BOTU PATLATTILAR

    Gemileriyle çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yapan Yunan askerleri, daha sonra yaklaştıkları bota ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açtı.

    Bu sırada bazı Yunan askerleri havaya ya da botun çevresine ateş açtı.

    Yunan askerleri, mültecilerin yardım çığlıklarına rağmen onları ölüme terk etti.

    Yunan askerinin bu gayriinsani faaliyetlerini, kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının da bulunduğu alanda gerçekleştirmesi dikkati çekti.

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği mültecilere Mehmetçik el uzattı #1

    MEHMETÇİK YARDIMA KOŞTU

    Ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri yetişti.

    Yunan gemilerine yaptıkları anonslarla uluslararası kanunları çiğnedikleri uyarısında bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, mültecilere yardım eli uzattı.

    Mültecileri gemilerine alan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurları, aralarında çocukların da bulunduğu mültecilerin sağlık kontrolünü yaptıktan sonra yiyecek ikramında bulundu.

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği mültecilere Mehmetçik el uzattı #2

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği mültecilere Mehmetçik el uzattı #3

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği mültecilere Mehmetçik el uzattı #4

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği mültecilere Mehmetçik el uzattı #5

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği mültecilere Mehmetçik el uzattı #6

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği mültecilere Mehmetçik el uzattı #7

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