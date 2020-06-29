Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz’da açıyor

Yunanistan, Türkiye ile koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan kara ve deniz sınırlarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor.

Yunanistan, koronavirüs nedeniyle kapalı olan kara sınırını Türkiye'ye yeniden açacağını duyurdu.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, yaptığı açıklamada, hem Edirne-Kastanies hem de İpsala-Kipi sınır kapılarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacağını bildirdi.

1 TEMMUZ'DA SINIRLAR YENİDEN AÇILIYOR

Kararla birlikte gezi, turizm ve ticaret amacıyla Yunanistan'a giriş yapmak isteyenler, sınır kapılarından ve deniz yoluyla ülkeye geçebilecek.

Petsas ayrıca, deniz sınırlarının da yeniden açılacağını ifade ederek, "Yurt dışından Yunanistan limanlarına girişler açılacak." ifadelerini kullandı.