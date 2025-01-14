Yunanistan'la yeni kriz: Ege Denizi'nde çipura savaşı yaşanıyor

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Yunanistan ile Türkiye​ arasında yeni bir kriz patlak verdi...

Yunan basını, Ege Denizi​'nde Türk balıkçı​ teknelerinin Yunan kara sularını ihlal ederek kaçak avlandığını iddia etti.

'ÇİPURA SAVAŞI'

Bu yüzden Yunan ve Türk balıkçılar arasında sık sık kavga çıktığını, bu durumun balıkçılar tarafından ilan edilmemiş bir "Çipura Savaşı" olarak nitelendirildiği belirtildi.

TEKNEDE 24 SAAT

Skai'de yer alan habere göre söz konusu kriz, Prime TV'de yayımlanan Yiannis Souliotis isimli belgesel programına konu oldu.

Programda balıkçıların denizdeki zorlu günlük yaşamına, Türklerin Doğu Ege'de korsan balıkçılık yapması ve Yunan balıkçıların denizdeki canlı yaşamına ilişkin kaygılarına yer verildi.

"TÜRK TEKNELERİNİ SAHİL GÜVENLİK KORUYOR"

Program gereği bir Yunan balıkçı teknesinde 24 saat geçiren belgesel ekibi, Türk balıkçı teknesiyle karşılaşma anlarına da yer verdi.

Nikos isimli balıkçı, Türklerin teknelerinin Türk Sahil Güvenlik tekneleri eşliğinde sorunsuzca avlandığını, Türk teknelerine yaklaştıkları takdirde sahil güvenlik ekiplerinin teknelerini üzerlerine sürerek kendilerini geri ittiğini öne sürdü.

YUNAN YETKİLİDEN SUÇLAMA

Programa konuk olan Archipelagos Enstitüsü Araştırma Müdürü Anastasia Milliou ise Türklerin korsan balıkçılığı ve aşırı avlanma nedeniyle Ege'deki balık çeşitliliğinin tehlike altında olduğunu belirtti.

Milliou şu açıkları kullandı: