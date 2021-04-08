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    Yunanlılar lastik bota bindirip geri itti

    Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde içinde lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 08.04.2021 - 19:38
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    Yunanlılar lastik bota bindirip geri itti

    Muğla'nın, Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

    YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ YİNE ÖLÜME TERK ETTİ

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek geri itilen ve açık denizde sürüklenen 15 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kurtarıldı.

    İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

    Düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

    Yunanlılar lastik bota bindirip geri itti #1

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