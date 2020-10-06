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Yunanlıların ölüme terk ettiği 24 sığınmacı kurtarıldı

Yunanlıların ölüme terk ettiği 24 sığınmacı kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen toplam 24 sığınmacı kurtarıldı.