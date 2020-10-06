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    Yunanlıların ölüme terk ettiği 24 sığınmacı kurtarıldı

    Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen toplam 24 sığınmacı kurtarıldı.
    • İHA
    • 06.10.2020 - 20:31
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    Yunanlıların ölüme terk ettiği 24 sığınmacı kurtarıldı

    Gece saatlerinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen lastik bot içinde sığınmacı olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, belirlenen bölgede lastik bot içinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 sığınmacıyı kurtardı.

    TOPLAMDA 24 SIĞINMACI KURTARILDI

    Sabah saatlerinde ise Marmaris açıklarında yine lastik bot içinde sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 18 sığınmacıyı Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

    Marmaris ve Datça açıklarında Tük Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 24 sığınmacı işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Yunanlıların ölüme terk ettiği 24 sığınmacı kurtarıldı #1

    Yunanlıların ölüme terk ettiği 24 sığınmacı kurtarıldı #2

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