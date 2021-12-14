- Haberler
- Gündem Haberleri
- Yunanlıların ölüme terk ettiği 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanlıların ölüme terk ettiği 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 14.12.2021 - 18:30
Muğla'da Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen yere gitti.
GÖÇMENLER, SAHİL GÜVENLİK BOTUNA ALINDI
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
İL GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİLER
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.