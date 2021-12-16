Yunus Elitaş kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş hakkında...

Resmi Gazete'nin son sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak Yunus Elitaş atandı. Peki, Yunus Elitaş kimdir, kaç yaşında?

Resmi Gazete'nin son sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

2019 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne atanan Elitaş'ın yeni görevi sonrası, hayatı mercek altına alındı.

Yunus Elitaş'ın kariyerini merak eden vatandaşlar, "Yunus Elitaş kimdir, kaç yaşında?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Yunus Elitaş kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

1982 yılında Ankara’da doğan Elitaş, İlk ve ortaöğrenimini yine Ankara’da tamamladı. 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu ve kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığı'nda vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavına girdi ve kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne "stajyer muhasebat kontrolörü" olarak naklen geçti. 2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atanan Elitaş, 2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı. 2018 yılının şubat ayında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken, 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayınlandı. Ayrıca gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Yunus Elitaş, evli ve iki çocuk babasıdır.