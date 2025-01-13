Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluğun detayları ortaya çıkıyor

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Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluklar patlak verdi.

Soygunun baş aktörü başkan Şeref Ateş.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Bugüne kadar aralarında üst düzey yöneticilerin olduğu 8 kişi tutuklandı.

Sahte faturalar üzerinden yapılan soygunun 1 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Şimdilik tespit edilen rakam ise 300 milyon lira.

DOĞRUDAN ALIM SİSTEMİ

Yunus Emre Enstitüsü'ndeki soygunun yöntemi de belli oldu.

Buna göre; Şeref Ateş başkanlığında kirli bir düzen kuruldu.

Yapılacak işler 'doğrudan alım' adı altında yapıldı.

Bu nedenle ihalesiz işlemler yapıldı.

AİLE BOYU PİSLİK

Gelen yolsuzluk paraları için Şeref Ateş, kendisi ve yakınlarına ait hesapları kullandı.

Şeref Ateş ve yakınlarının adına açılan 73 farklı hesap belirlendi.

Bunların dışında kiralık kasalar ve 20 kripto hesap da yolsuzluklarda kullanıldı.

TÜM HESAPLAR TESPİT EDİLDİ

Yunus Emre Enstitüsü’nün firari eski başkanı Şeref Ateş’in, şahsi olarak 29 banka hesabı olduğu ve birinci derece yakınlarına toplam 44 hesap açtırdığı ortaya çıktı.

Özel Kalem Müdürü M.D.’nin yakınlarıyla birlikte toplam 145 banka hesabı bulunuyor. Ayrıca Strateji ve Geliştirme Daire Başkanı S.Y.’nin eşine ait 157 banka hesabı, kendisine ait 18 hesabı ve birinci derece yakınlarıyla birlikte toplam 214 hesabı olduğu tespit edildi.

Bilişim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı M.Ç.’nin ise babasına ait 172 banka hesabı, eşine ait 35 ve kendisine ait 73 banka hesabıyla birlikte toplamda 285 banka hesabı olduğu öğrenildi.

ALMANYA'YA KAÇTI

Yolsuzluğun ortaya çıkması için ilk adım, 2024 yılının ilk aylarında atıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, şüpheli işlemler üzerine harekete geçti ve Şeref Ateş ile ilgili kapsamlı dosya hazırlandı.

Savcılığa yapılan şikayetten 1 gün önce Şeref Ateş, Almanya'ya kaçtı.

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Şeref Ateş'in vatandaşlık hakkı bulunduğu iddia ediliyor.