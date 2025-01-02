Yunus Emre Vakfı'ndaki sahte fatura soruşturması için 11 gözaltı

AA

Sahte şirketlerden hiç alınmayan bir bedel veya ürün karşılığındaki parayı ödenme yapmış gibi göstererek, o kurumu zarara uğratmak ya da devletten vergi kaçırmak önemli bir suç.

Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, haklarında gözaltına kararı verilen 15 şüpheliden 11'i yakalandı.

Yunus Emre Vakfı'nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı yönündeki iddialara ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, suç duyurusunda bulundu.

ESKİ VAKIF ÇALIŞANLARI VE ŞİRKET YETKİLİLERİ ZİMMETLE SUÇLANIYOR

"Zimmet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatan savcılık, eski kurum çalışanı Ş.A, M.D, M.Ç, S.Y, İ.K, F.G.E, S.İ. ve F.Y. ile suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şirket yetkilileri A.F, E.E, E.T.E, F.K, H.K, M.K. ve Y.E. hakkında gözaltı kararı verdi.

4 KİŞİ ARANIYOR

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 11'i gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ'NDEN TEFTİŞ VE SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI

Yunus Emre Enstitüsü, kurumdaki mali konulara yönelik teftiş ve suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı.

YEE'nin X sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, kurumdaki mali konulardaki bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla bir inceleme süreci başlatıldığı aktarıldı.

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından Haziran 2024'te başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığı, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş sürecinin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: