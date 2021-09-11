Yunus Sezer kimdir? Yeni AFAD Başkanı Yunus Sezer'in biyografisi

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi. Peki Yunus Sezer kimdir? İşte AFAD Başkanı Yunus Sezer'in hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de üç yeni atama kararı yayınlandı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına ise Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi.

Atama kararının ardından Yeni AFAD Başkanı Yunus Sezer'in hayatı araştırma konusu oldu. Peki Yunus Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Yeni AFAD Başkanı Yunus Sezer'in biyografisi...

YUNUS SEZER KİMDİR?

10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde dünyaya gelen Yunus Sezer, ilk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

Mesleğe 2001 yılında kaymakam adayı olarak başlayan Sezer, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sırasıyla Edirne Lalapaşa Kaymakam Vekilliği, İzmir Beydağ Kaymakam Vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, Giresun Alucra Kaymakamlığı, Sivas Altınyayla Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Diyarbakır Silvan Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, bakan danışmanlığı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Sezer, 26 Ekim 2018 tarihinde Kırıkkale Valiliğine atanmıştır. 11 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre, AFAD Başkanlığına getirilmiştir.