Yunus Yuva: Devlet Bahçeli'nin bana karşı ayrı bir sevgisi var

Yunus Yuva: Devlet Bahçeli'nin bana karşı ayrı bir sevgisi var

Görüntülere gelen olumsuz yorumlara yanıt veren Yuva, "Bahçeli'nin manevi oğluyum diyebilirim" ifadesini kullandı. Komedyen, tepkisini "Kötü söz sahibinindir" diyerek dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapan komedyen Yunus Yuva, sosyal medyada gündem oldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan üç çocuk babası Yuva, üç yıl önce Bahçeli’yi ziyaret ettiğinde, iznini alarak taklidini yaptı.

BAHÇELİ'NİN TAKLİDİNİ YAPTI

Yuva, Bahçeli’nin taklidini yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, çok sayıda olumsuz yorum aldı.

Görüntülerle ilgili Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek'ten açıklama geldi. Çiçek, videonun Bahçeli’nin yüksek toleransı sonrası çekildiğini belirterek, kanser tedavisi gören Yuva’yı destekledi.

"MANEVİ OĞLUYUM DİYEBİLİRİM"

Yuva da "Genel başkanımızın bana karşı ayrı bir sevgisi, benim de ona karşı ayrı bir sevgim var. Manevi oğluyum diyebilirim. Ben ülkücü bir komedyenim. Kötü söz sahibinindir. İsteyen herkes istediği yorumu yapabilir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin yanında Bahçeli taklidi yapan komedyen ViDEO

"BAHÇELİ HOŞGÖRÜLÜ OLDUĞU İÇİN..."

Komedyen Yunus Yuva, 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ve gösteri yapamadığını kaydetti.

Sağlıklı zamanlarında sık sık Bahçeli'nin taklidini yaptığını anlatan Yuva, "Genel Başkanımız çok hoşgörülü birisi olduğu için, her yanına gittiğimde mutlaka kendisinden müsaade alıp taklidini yaparım. 100’ün üzerinde taklit yapma yeteneğim var.

"ÖNCE KENDİLERİYLE DALGA GEÇSİNLER"

Aynı zamanda ressamım. Kimsenin bilmediği yönlerim var. Çekilen videolarla dalga geçenler önce kendisiyle dalga geçsin. Cesaretleri varsa Devlet Bahçeli’nin yanına gidip tatlı dille yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar." dedi.

"BİRÇOK KİŞİ ÜZÜLÜP YORUMLARINI KALDIRDI"

Hastalığının duyulmasının ardından olumsuz yorumların azaldığını belirten Yuva, "Kanser hastası olduğumu öğrenen birçok kişi üzülüp yorumlarını kaldırdı." diye konuştu.





