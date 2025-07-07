Yurda şehit acısı düştü: Baba ocaklarına acı haber ulaştırıldı

Ciğerimiz yandı...

Türkiye, 12 şehidinin acısını yaşıyor.

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 12'si şehit oldu.

Şehit olan askerlerin aileleri ise acı haberi aldı...

BABA OCAKLARINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın (26) şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın şehadet haberini iletti.

Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.

MALATYA'YA DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi, anne Sebahat Akdoğan ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

AKSARAY'DA ŞEHİDİN AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Özkanlı'nın Fatih Mahallesi'ndeki anne ocağına gelerek anne Huriye Özkanlı ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

ACI HABER ÜZERİNE YAKINLARI EVE GELDİ

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Kuşak'ın Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına gelerek baba Mehmet ile anne Cemile Kuşak'a ve yakınlarına şehadet haberini iletti.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları da şehadet haberinin duyulması üzerine eve geldi.

Şehidin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.

2023 YILINDA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) şehadet haberi, Fatih'teki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Gültekin'in Yedikule İlyas Bey Caddesi'ndeki baba ocağına gelerek, aileye şehadet haberini iletti.

Evine Türk bayrağı asılan şehidin 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Gültekin'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

ANNESİ VE KARDEŞİNE ACI HABER ULAŞTIRILDI

Hehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Ordu'daki ailesine ulaştırıldı.

Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer, şehit Obi'nin Çayırkent Mahallesi'ndeki evinde yaşayan annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye şehadet haberini iletti.

Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.

Şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Bekar olan şehidin cenazesinin Korgan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

NİĞDE'YE DE ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın şehadet haberi, Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, merkeze bağlı Edikli beldesinde yaşayan şehit Yaman'ın ailesine şehadet haberini iletti.

Türk bayrağı asılan şehidin baba evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları geldi.

Vali Yardımcısı Mutlu Elmalı ve Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Cengiz Yoldaş da eve gelerek, aileye taziyelerini iletti.

Evli ve 2 çocuğu olan şehidin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

10 ÇOCUKLU AİLENİN 9'UNCU EVLADIYDI

Şehit olan askerler arasında Adilcevaz nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in evine ateş düştü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Ahlat Kaymakamı ve Adilcevaz Kaymakam Vekili Batuhan Bingöl ise şehidin babası Nevzat Yeşildemir'e taziyelerini sundu. 10 çocuklu ailenin 9'uncu çocuğu olan Mahsun Yeşildemir bekar olduğu öğrenildi.