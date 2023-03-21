Yurdun doğusuna bahar gelmedi! Kars ve Ardahan kara teslim oldu Yurt genelinde ilkbahar havası etkili olurken Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yeniden başladı.

Türkiye, ilkbahar mevsiminin etkisi altına girdi.

Kurak bir kış geride bırakılırken, mart ayına girilmesiyle sağanak yağışlar başladı.

Bir süre devam eden yağışlar yerini güneşe bıraktı. Birçok bölgede güneşli bir havayla güne başlandı.

Öte yandan yurdun doğusunda ise kış mevsimi adeta geri geldi.

Kar yağışı sürüyor

Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı gibi illerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde başlayan yağış kent genelinde şiddetini artırdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla sarıçam ormanları beyaza büründü.

Yollar temizlenmeye başladı

Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Çocuklar da kar topu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

İlçe sakinlerinden Fevzi Cihangir, sabah beyaz örtü ile uyandıklarını, Sarıkamış'ın karla daha güzel olduğunu söyledi.

Yüksek kesimler beyaza büründü

Ardahan'da da yüksek kesimler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Posof ilçe merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.