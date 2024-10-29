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AA & Ensonhaber

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle fener alayı yürüyüşü düzenledi.



SİNOP

Valilik tarafından düzenlenen program kapsamında Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Vatandaşlar, meşalelerle Sakarya ve Tuzcular caddeleri üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar kapsamında Boyabat ve Türkeli ilçelerinde de kaymakamlıklar tarafından fener alayları düzenlendi.

ŞIRNAK

Etkinlik kapsamında Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Güzergah boyunca polis araçları siren çaldı, vatandaşlar ellerindeki bayraklarla korteje eşlik etti.

Etkinlikte binalara Atatürk, Türk bayrağı ve Cumhuriyet'in 101. yılı silueti yansıtıldı.

Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve kurum temsilcileri de katıldı.

KOCAELİ

Kültür Tepesi'nde başlayan, bando takımının eşlik ettiği fener alayına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarla eşlik ettiği fener alayı, İzmit Anıtpark'ta sona erdi. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Karamürsel ilçesinde de Kayacık Mahallesi'nde mehter takımı eşliğinde başlayan fener alayı, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda tamamlandı.

Vatandaşlar, yürüyüşü şarkılar ve alkışlar eşliğinde yaptı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle, Demokrasi Parkı'na yürüdü.

Adıyaman motosiklet grubu da yürüyüşe motosikletleriyle eşlik etti.

Fener alayına, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Oğuz Aksaç'ın konseriyle devam etti.

MALATYA

Malatya'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda resepsiyon verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet'in birinci yüzyılının tamamlandığını, ikinci yüzyılın çok daha iyi inşa edileceğini belirtti.

Yavuz, bu ülkede olan her başarıyı alkışlayarak desteklediklerini söyledi.

Konuşmasının ardından Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile pasta kesti.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı.

Türkoğlu ilçesinde Kaymakamlığın organizasyonuyla düzenlenen fener alayı için çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla hükmet konağı önünde toplandı.

Millet Meydanı'na kadar yürünmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılara çorba ikram edildi.

Etkinliğe, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, kurum amirleri ile ilgililer katıldı.

AĞRI

Ağrı'nın Hamur ilçesinde de fener alayı yapıldı.Kaymakam Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı İsmet Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, ilçe protokolü ve öğrenciler ilçe girişinde bir araya geldi.Katılımcılar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yaptı.

DÜZCE

Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Düzce Belediyesi Bando ve Mehteran Takımı sahne aldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, bando ve mehteran takımının çaldığı marşlara eşlik etti.

Ardından vatandaşlara Cumhuriyet'in 101. yılına ithafen 101 dilek balonu dağıtıldı. İ

HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Pamir Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, bando eşliğinde Atatürk Anıt Alanı'na yürüdü.

Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi Varyant'ta düzenlenen fener alayı için Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

Cadde girişinde katılımcıların üst aramasını yapan polis, ara sokaklara da güvenlik şeridi çekti.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Bu arada, bir grup motosikletli de 100. Yıl Bulvarı'nda Türk bayraklarıyla geçiş yaptı.

KARS

Kars'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayına, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, askerler ile il protokolü katıldı.

Faikbey ve Atatürk caddeleri üzerinden komandoların da eşlik ettiği yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Meşaleli yürüyüş, marşlar eşliğinde Kars Kalesi eteklerinde sona erdi.

Halk oyunları ekibi gösteri sunarken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kaleden halatla inerek Türk bayrağı açtı.

Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, gazi kentin kendisine yakışır şekilde bayramı coşku ve gururla kutladığını ifade ederek, "Öncelikle Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Bu devleti, milleti ve toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Bu devlet, bu millet, bu toprakların evladı, geçmişte olduğu gibi bugün de vatanına, toprağına sahip çıkacaktır." diye konuştu.

Kars Belediye Başkanı Senger de Cumhuriyet'in 101. yılını kutlayarak, katılımcılara teşekkür etti.