Yurdun dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri Türkiye'nin dört bir yanı bir kez daha Gazze'de yaşanan katliama karşı yürüdü. Toplanan kalabalıklar hep bir ağızdan İsrail'e lanet okurken Filistin'e destek sloganları attı.

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AA

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları bitmek bilmiyor.

Öyle ki İsrail kadın, yaşlı ve çocuk demeden masumları katlediyor.

7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 20 bini aşkın insan ölürken, hayatta kalan Gazzelilerin bir çoğu bölgeyi terk etmeye zorlandı.

Türk halkı da dört bir yanında Filistin'e destek gösterilerini sürdürüyor.



İzmir ve Manisa

İzmir, Uşak ve Manisa'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Filistin'e destek amacıyla çeşitli eylem ve etkinlikler düzenledi.

Uşak

Uşak'ta Yöresel Ürünler Çarşısı önünde toplanan sağlık çalışanları, Filistin ve Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Bursa, Kütahya ve Yalova

Bursa, Kütahya ve Yalova'da da, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları protesto edildi.

Filistin halkına destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklamaları yapıldı.

Sakarya

Sakarya'da da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, çocukların da katılımıyla düzenlenen protesto eylemleriyle kınandı.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda çocuk, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "İsrail bir terör devletidir", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin'deki çocuklar için barış ve güvenlik", "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor" yazılı dövizler taşıdı.

Sakarya'nın ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Karabük

Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, çocukların da katılımıyla düzenlenen protesto eylemiyle kınandı.

Karabük'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş yaptı.

Grup üyeleri ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla 100. Yıl 1002. Cadde'de "Cennete Doğan Çocuklar" etkinliğinde bir araya geldi.

Sloganlar atan grup üyelerinin çocuklarla yaptığı yürüyüş, Pazaryeri Camisi önünde sona erdi.

Gaziantep

Gaziantep'te de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları "Filistin'e özgürlük için yürüyoruz" etkinliğiyle protesto edildi.

Kudüs Platformu ile İHH İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Şubesince düzenlenen program kapsamında vatandaşlar Yeşilsu Parkı'nda toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Van

Son olarak Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz yürüyüşü" bu haftada da sürdürdü.

Kentteki sağlık kuruluşlarında görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'na kadar slogan atmadan yürüdü.

Çorum

23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Çorum Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

Çorum Filistin Platformunca organize edilen etkinlikte kadın ve çocuklar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin'e selam, direnişe devam", “Dünya uyuyor, çocuklar ölüyor" şeklinde slogan attı.

Hürriyet Meydanı'nda ise Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan 6 Mehmetçik için dua edildi.

Ortaokul öğrencisi Muhammet Berat Tuzcu'nun "Filistinli Çocuk" adlı şiiri okuduğu etkinlikte vatandaşlar, İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

Platform sözcüsü Hüseyin Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Gazze'nin tarihin görmediği vahşeti yaşadığını söyledi.

İsrail'in ağır bombardımanıyla Gazze'nin harabeye döndüğünü vurgulayan Kılıç,

Parçalanmış cesetler, bebekler ve çocuklarla can pazarı kurulmuş Gazze'de. Gazze'de ölen sadece masum siviller değil, insanlık ölüyor. Nazi soykırımından kurtulanlar, 75 gündür azgınca soykırım yapıyor. İsrail, dünya barışı için en büyük tehlikeyi saçıyor.

dedi.

Kılıç,

Arsızca yalan söyleyip azgınca katliam yapan İsrail, Filistinli bebeklerden korkuyor. 8 bine yakın bebeği, çocuğu katlettilerse bu, korktukları içindir. Bombalar altında bile, 'Filistin vatanımız, hiçbir yere gitmiyoruz' diyen Gazzeli mücahitlerden, 'İki çocuğum da Aksa'ya feda olsun' diyen analardan korkuyorlar. Sürgün ettikleri Filistinlilerin imanlarından korkuyorlar. Bütün bebekleri öldürseler de bir Musa hayatta kalacak diye korkuyorlar. O nedenle çocukları öldürüyorlar.

diye konuştu.

Filistin için dua da edilen ettkinliğe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)