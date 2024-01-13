Yüreğimiz yanıyor: Şehit Uzman Çavuş Gün'ün cenazesi Gaziantep'e getirildi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerlerimiz arasında yer alan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün ailesine de acı haber verildi.

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AA

Türkiye 9 kahraman Mehmetçiğine ağlıyor...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 baba ocağına ateş düştü.

Şehit olan Mehmetçiklerimizin kanı ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarla yerde kalmadı.

Terör yuvaları hem karadan hem de havadan ateşe alındı.

Şehit olan askerlerimizin silah arkadaşları kahraman Mehmetçiğimiz, teröristleri inlerinde vururken, şehitlerimiz ise düzenlenen törenlerle son yolcuklarına uğurlanıyor.

Bu kapsamda da Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün naaşı, Gaziantep'e getirildi.

Şehdimizin naaşını silah arkadaşları taşıdı...

Şırnak'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Gün'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına konuldu.

Gözyaşları sel oldu

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün, Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Gün'ün tabutuna sarılan babası Süleyman Gün ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Anne Hatice Gün ise oğlunun tabutuna dokunarak ağladı.

Bekar olan şehit Gün'ün cenazesi, ikindi vakti Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından asri mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehidini asker selamıyla uğurladı...

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep'e getirilirken, şehidimizin yakınlarından olan bir miniğin askerlerle birlikte verdiği selam, görenlerin yüreğine dokundu.

Asker selamıyla şehidini uğurlayan küçük çocuk hem duruşunu bozmadı hem de şehidimizin silah arkadaşlarının yanından ayrılmadı...

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)