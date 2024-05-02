Yürek burkan görüntü: Yırtılan ayakkabısının içine strafor koyarak giydi 1 Mayıs'ta çalışan bir işçinin yırtılan ayakkabısını giyebilmek için uyguladığı yöntem, görenleri duygulandırdı.

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ensonhaber.com

Dün 1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Günü kutlandı.

Bazı gruplar bu günü polislere saldırarak geçirmeye çalıştı ancak 1 Mayıs'ta çalışan gerçek işçiler de vardı.

İnşaatta çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir işçinin yırtılan ayakkabısı için uyguladığı yöntem ise sosyal medyada çok konuşuldu...

Yırtılan ayakkabıyı giyebilmek için...

Bir inşaat işçisi, yırtılan ayakkabısını içine strafor koyarak giymeye çalıştı.

İnşaatta kaydedilen görüntülerde, işçinin yaşının küçük olduğu da görülüyor.

Ayakkabısını kendi çabasıyla onarmaya çalışan işçi, daha sonra ise işine kaldığı yerden devam etti.