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- Yurt bahanesiyle eylem yapanların yalnızca 310'u öğrenci çıktı
Yurt bahanesiyle eylem yapanların yalnızca 310'u öğrenci çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor."
- AA
- 28.09.2021 - 10:28
- Güncelleme : 28.09.2021 - 10:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor."
Ayrıntılar gelecek...