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    Yurt bahanesiyle eylem yapanların yalnızca 310'u öğrenci çıktı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor."
    • AA
    • 28.09.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 10:42
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    Yurt bahanesiyle eylem yapanların yalnızca 310'u öğrenci çıktı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor."

    Ayrıntılar gelecek...

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