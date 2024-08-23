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Yurt başvuruları için yarın son gün

Yurt başvuruları için yarın son gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler için başvurular devam ediyor. 20 Ağustos'ta başlatılan Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları yarın saat 23.59'da sona erecek.