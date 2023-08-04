Yurt dışı aramalar çoğaldı: Şikayetler artmaya devam ediyor Son günlerde fazlalaşan yabancı numara dolandırıcılığı hakkında şikayetler çoğalıyor. WhatsApp şikayetleri yüzde 1.001 arttı.

ensonhaber.com

Birçok kişi, son dönemlerde WhatsApp üzerinden yurt dışı numaraları tarafından aranıyor.

Çeşitli kurumlara son dönemlerde bildirilen şikayet oranı da arttı.

"Bilgi güvenliği ve hizmet kalitesi"

Yabancı ülke kodlarına ait numaralardan arandıklarını ve mesajlar aldıklarını söyleyen kullanıcılar, uygulamanın bilgi güvenliği ve hizmet kalitesiyle ilgili sorun yaşıyor.

Şikayet oranı yüzde 1.001 arttı

Buna göre, yurt dışı aramaları yüzünden WhatsApp şikayetleri yüzde 1.001 arttı.

Kullanıcılar, “nasılsın ve merhaba” ile başlayan mesajlar aldıklarını iletti.

Genellikle dolandırıcılık amaçlı olduğu düşünülen aramalar, kullanıcıları endişelendirmeye devam ediyor.