Yurt dışı çıkış harcına yüzde 100 zam iptal edildi

AK Parti tarafından Meclis'e sunulması beklenen yeni ekonomik torba yasada yer alan ve yurt dışı çıkış harçlarını 150 TL'den 300 TL'ye çıkaracak değişiklik, düzenlemeden çıkarıldı.

TBMM, 3 aylık aranın ardından çalışmalarına yeniden başladı.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı, işçi, işveren ve muhtaç kesimlere yönelik desteği de içeren ekonomik torba teklifinin bazı ayrıntıları belli oldu.

Çalışmaları henüz tamamlanmayan ekonomiyle ilgili torba yasa teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Meclis’e sunulacak.

Torba yasa teklifinde en dikkat çeken maddelerden birisi, yurt dışına çıkış harçları oldu.

Zam iptal edildi

Torba yasada yer alan yurt dışı çıkış harçlarına yüzde 100 zam tartışmalara neden oldu. Alınan karara göre, harç pulunun 300 TL olması torba yasadan çıkarıldı.

Mart ayında 150 TL'ye yükseltilmişti

Geçtiğimiz mart ayında, Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile 2021 yılında 50 TL olarak satılan yurt dışına çıkış harcı 150 TL oldu.