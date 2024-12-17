Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde yeni dönem başlıyor...
1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, yurt dışına çıkış harç pulu ile ödenmesi usulü kaldırılacak.
ALINAN PULLAR GEÇERLİ OLACAK
2024 yılı sonu itibarıyla geçerli olan 500 TL üzerinden alınmış harç pulları, 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.
Yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki veznelerden alınabilecek.
720 LİRAYA YÜKSELDİ
Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.
Yeni yılda yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 720 liraya yükselecek.
HAVALİMANINA BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI
Kağıt tasarruf tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlanan yeni uygulama için İstanbul Havalimanı'nda bulunan yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı.
"PULLA ÖDEME SONA ERİYOR"
Bilgilendirme afişlerinde şu ifadeleri kullandı:
Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz.
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