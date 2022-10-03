Yurt dışı çıkış harçları 150 TL'den 300 TL'ye çıkarılıyor

TBMM'nin açılmasıyla birlikte AK Parti, üzerinde çalıştığı ekonomik torba yasa teklifini Meclis'e sunacak. Hazırlanan taslağa göre, yurt dışına çıkış harçlarında artışa gidilmesi planlanıyor.

TBMM, 3 aylık aranın ardından çalışmalarına yeniden başladı.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı, işçi, işveren ve muhtaç kesimlere yönelik desteği de içeren ekonomik torba teklifinin bazı ayrıntıları belli oldu.

Çalışmaları henüz tamamlanmayan ekonomiyle ilgili torba yasa teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Meclis’e sunulacak.

Yurt dışına çıkış harçları yasa teklifinde

Torba yasa teklifinde en dikkat çeken maddelerden birisi, yurt dışına çıkış harçları oldu.

Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olan ve yurt dışına çıkmak isteyen herkesin ödemesi gereken harç olarak biliniyor.

Mart ayında 150 TL'ye yükseltildi

Geçtiğimiz mart ayında Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile 2021 yılında 50 TL olarak satılan yurt dışına çıkış harcı 150 TL oldu.

Yurt dışına çıkış harcı 300 TL olacak

Hükümetin hazırladığı torba yasa teklifiyle birlikte, yurt dışına çıkış harcı da 150 TL'den 300 TL'ye yükselecek.

Yurt dışı inşaat işlerinde çalışan Türk işçilerin ücret ödemelerinin, gelir vergisinden istisna edilmesi planlanıyor.