Yurt dışı harç pulunda yeni dönem 2025'te başlıyor

Bir dönem daha sona eriyor...
Yurt dışına çıkış harcı için yeni uygulama devreye giriyor..
BASILI HARÇ PULU SONA ERİYOR
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor..
HAVALİMANINA BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI
Kağıt tasarruf tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlanan yeni uygulama için İstanbul Havalimanı'nda bulunan yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı.
"PULLA ÖDEME SONA ERİYOR"
Bilgilendirme afişlerinde şu ifadeleri kullandı:
Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz.
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