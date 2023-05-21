Yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma oranında tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki 2'nci turu için yurt dışında dün başlayan oy verme işlemi devam ediyor. İlk iki günde yurt dışı temsilciliklerde 683 bin 580 seçmen oy verirken gümrüklerle de oy verenlerin sayısı ise 34 bin 32 olarak duyuruldu.

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Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turu en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara farkla önünde tamamladı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ilan ettiği sonuçlarda, adaylar yüzde 50+1 oranına ulaşamadı.

Böylelikle gözler ikinci tura çevrildi.

Yurt dışında da büyük bir seçim heyecanı yaşanıyor. Büyük bir katılımın olduğu 14 Mayıs seçimlerinin ardından dün başlayan oy verme işlemi yoğun bir şekilde devam ediyor.

5 ülkede oy verme süresi uzatıldı

Bu kapsamda Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandıklar kuruldu. buna göre temsilciliklerde oy verme işlemi 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar vermişti.

Daha önceki kararda ise tarihler, 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.

Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı

Yapılan açıklamalarda ilk gün temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullanırken, gümrüklerde ise toplam 19 bin 477 kişi sandığa gitti.

Böylece 2014’ten bu yana sandıkların kurulduğu yurt dışında, ilk günün sonunda toplam 530 bin 40 kişi oy verdi.

Bu sonuçla birlikte tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı.

717 bin 612 seçmen sandık başında

Öte yandan YSK’dan ikinci gün için yapılan son açıklamada, yurt dışı temsilciliklerde 683 bin 580 seçmen oy verirken gümrüklerle de oy verenlerin sayısı ise 34 bin 32 olarak duyuruldu.

Toplam 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti.