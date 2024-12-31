Yurt dışına çıkış harcında 'pulsuz' dönem yarın başlıyor

Haber Merkezi

Yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde yeni dönem başlıyor...

1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, yurt dışına çıkış harç pulu ile ödenmesi usulü kaldırılacak.

710 LİRA OLACAK

Buna göre yurt dışına çıkış harcı yarından itibaren 710 lira olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle geçmişte yurt dışına çıkış için gerekli olan "pul" ile ödeme tarihe karışıyor.

Yurt dışına çıkış harcı için ödemeler, GİB internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet, mobil bankacılık uygulamaları ile söz konusu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden yapılabiliyor.

Bu yöntemleri kullanarak yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) elektronik ortamda otomatik aktarılıyor.

Bu nedenle vatandaşların yurt dışına çıkış noktalarında ayrıca makbuz göstermesine gerek kalmayacak.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Ödemelerin EGM'ye aktarılıp aktarılmadığı Dijital Vergi Dairesinden kontrol edilebiliyor.

Bu kapsamda sitede yer alan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılabiliyor.

Harç, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ile gümrük saymanlıklarının veznelerinden de makbuz karşılığı ödenebilecek.

Ancak bu durumda çıkış noktalarında yapılacak kontroller için ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline gösterilmesi gerekiyor.

ALINAN PULLAR GEÇERLİ OLACAK

Ayrıca, bugüne kadar 500 lira üzerinden yapılan harç ödemeleri, pullu olanlar dahil, 10 Ocak 2025 günü sonuna kadarki yurt dışına çıkışlar geçerli olacak.

HAVALİMANINA BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI

Kağıt tasarruf tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlanan yeni uygulama için İstanbul Havalimanı'nda bulunan yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı.

"PULLA ÖDEME SONA ERİYOR"

Bilgilendirme afişlerinde şu ifadeleri kullandı: