Doktor göçü, kamuoyunun uzun süredir en çok tartıştığı toplumsal konulardan biri.
Maaşlarından ve çalışma şartlarından şikayet eden doktorların, 'Türkiye bir doktor kaybetti' mesajlarıyla havaalanlarından paylaşım yaparak ülkeyi terk etmeleri bir dönem akım haline geldi.
Kamuoyundaki tartışmalarda ise doktorların ülkeyi terk etme sebeplerinin başında, Türkiye'deki siyasi durumun geldiği, yönetimden şikayet eden doktorların Avrupa'ya göç ettikleri iddia edildi.
Türkiye'yi terk eden doktorların ülke tercihi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe görüşmelerine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada sunum yaptı.
Koca, sunumunda bu konuya da yer verirken tahmin edildiği gibi doktorların ilk tercihinin Avrupa ülkeleri olmadığını belirtti.
2022 verilerini paylaşan Koca, 450 doktorun yurt dışına çıktığını söyledi. 2023'te de bu sayının 401'e düştüğünü belirten Koca, yurt dışına çıkan doktorların gittiği ülkeler arasında Arap ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığını söyledi.
Katar, Kuveyt ve Dubai...
Koca, şöyle konuştu:
Emniyet bilgisiyle de söylüyorum. 2023'te İyi Hal Belgesi isteyen hekim sayısı 1321, 401 kişi yurt dışına çıkmış görünüyor.
Bu 401 hekimin de 250'si pratisyen ve asistan hekim, 149'u uzman hekim.
Dolayısıyla yurt dışına giden hekimlerin ağırlıklı olarak pratisyen hekimler olduğunu görüyoruz.
Peki daha çok Almanya'ya mı gidiyorlar, hayır. Sırasıyla Katar, Kuveyt ve Dubai, sonra Almanya...
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