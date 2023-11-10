Yurt dışına giden doktorların ilk tercihi Arap ülkeleri oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de açıkladığı raporlara göre, Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen doktorların tercihinde ilk sırada Katar, Kuveyt ve Dubai'nin olduğu ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Doktor göçü, kamuoyunun uzun süredir en çok tartıştığı toplumsal konulardan biri.

Maaşlarından ve çalışma şartlarından şikayet eden doktorların, 'Türkiye bir doktor kaybetti' mesajlarıyla havaalanlarından paylaşım yaparak ülkeyi terk etmeleri bir dönem akım haline geldi.

Kamuoyundaki tartışmalarda ise doktorların ülkeyi terk etme sebeplerinin başında, Türkiye'deki siyasi durumun geldiği, yönetimden şikayet eden doktorların Avrupa'ya göç ettikleri iddia edildi.

Türkiye'yi terk eden doktorların ülke tercihi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe görüşmelerine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada sunum yaptı.

Koca, sunumunda bu konuya da yer verirken tahmin edildiği gibi doktorların ilk tercihinin Avrupa ülkeleri olmadığını belirtti.

2022 verilerini paylaşan Koca, 450 doktorun yurt dışına çıktığını söyledi. 2023'te de bu sayının 401'e düştüğünü belirten Koca, yurt dışına çıkan doktorların gittiği ülkeler arasında Arap ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Katar, Kuveyt ve Dubai...

Koca, şöyle konuştu: