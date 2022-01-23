Çikolatanın ele dökülerek servis edilme yöntemi görenleri şaşkına çevirdi. Avuca akıtılan çikolatayı yalayarak yiyen müşteriler sosyal medyada gündeme oturdu.

Sosyal medyada yurt dışınaki bir restoranda çikolatanın ele dökülerek yendiği anlara ilişkin görüntüler, kullanıcıların dikkatini çekti.

ÇİLOLATA ELE DÖKÜLEREK SERVİS EDİLDİ

Görüntülerde restorana gelen müşterilerin ellerini derin bir kasenin üzerinde açtığı, garsonun ise müşterilerin ellerine çikolata dökerek servis yaptığı görüldü.

Yurt dışında çikolatanın ele dökülerek yenmesi viral oldu ViDEO

BU KADAR DA OLMAZ DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Müşterilerin ellerini yalayarak çikolata yediği anlar, kameraya yansıdı. Sosyal medya üzerinden de paylaşılan görüntülere, kullanıcılar, "Bu kadar da olmaz" diyerek tepki gösterdi.