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    Yurt dışında koronadan ölen kişinin cenazesi Türkiye'de karıştı

    Almanya'da hayatını kaybeden Mustafa Özdemir ile Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazeleri karıştı. Elazığ’da teşhis için morga giden Yıldırım’ın yakınları Özdemir koronadan öldüğü için karantinaya alındı.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 15:15
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    Yurt dışında koronadan ölen kişinin cenazesi Türkiye'de karıştı

    Almanya’da 1 hafta önce korona tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir ile yine aynı ülkede öğrenilemeyen nedenle vefat eden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazeleri, uçakla Türkiye’ye gönderildi.

    CENAZELER KARIŞTI

    Mustafa Özdemir’in yakınları Trabzon Havalimanı’nda teslim aldıkları cenazeyi, salgın önlemleri eşliğinde Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi’nde toprağa verdi.

    Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım’ın yakınları ise kente getirilen cenazeyi teşhis etmek için morga gitti. Ancak cenazenin Yıldırım’a ait olmadığı, cenazelerin karıştığı saptandı.

    KORONALI CENAZEYİ GÖRENLERE KARANTİNA

    Yıldırım’ın cenazesinin Trabzon’da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir’in cenazesinin ise Elazığ’a getirildiği tespit edildi. Morga teşhis için giden Yıldırım’ın yakınları, Özdemir koronavirüsten yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.

    Yurt dışında koronadan ölen kişinin cenazesi Türkiye de karıştı #1

    DOĞRU CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

    Akçaabat ilçesindeki mezar yeniden kazılıp, Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesi çıkarılarak Elazığ’a yollandı. Mustafa Özdemir’in cenazesi de Trabzon’a gönderildi. Mustafa Özdemir’in cenazesi Akçaabat’ta toprağa verildi.

    Yurt dışında koronadan ölen kişinin cenazesi Türkiye de karıştı #2

    Yurt dışında koronadan ölen kişinin cenazesi Türkiye de karıştı #3

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