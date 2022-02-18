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- Yurt dışındaki vatandaşların şirketleri de kur korumalı mevduat sisteminde
Yurt dışındaki vatandaşların şirketleri de kur korumalı mevduat sisteminde
YUVAM hesapları tebliğinde değişikliğe gidildi. Gurbette yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler, dövizleri TL cinsine çevirip, kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek.
- İHA
- 18.02.2022 - 04:13
YUVAM hesapları hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.
YURTDIŞINDAN GETİRİLEN DÖVİZLER TL CİNSİNE ÇEVİRİLİP, KUR KORUMALI MEVDUAT HESABINA DAHİL OLABİLECEK
Tebliğe göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler yurtdışından getirdiği dövizleri TL cinsine çevirerek kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek.
Tebliğde, gurbetçi Türk vatandaşlarının arzu etmelerinin halinde sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini türünden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek “YUVAM” hesabı açabileceği belirtildi.
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