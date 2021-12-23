Yurt dışından gelen cep telefonlarına 20 euro bandrol ücreti ödenecek

Ticari amaç dışında yurt dışından getirilen cep telefonlarına 2022 yılında 20 euro bandrol ücreti ödenmesine karar verildi.

Yurt dışından bireysel telefon getirme işlemi için her yıl belirlenen ücretin miktarı değişiyor.

2022 yılında da ticari amaç dışında yurt dışından getirilen cep telefonu, televizyon ve radyo gibi cihazların ödenmesi gereken bandrol ücretleri belli oldu.

Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

TELEFON İÇİN 20 EURO ÖDENECEK

Yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek. Bandrol ücretleri cep tipi radyoda 1 euro, taşınabilir radyo alıcılarında 1-2 euro, videolarda 18 euro, set üstü medya kutuları (set top box) ile her türlü uydu alıcı cihazlarda 7 euro olarak uygulanacak.

TELEVİZYON ÜCRETLERİ 8 İLE 80 EURO ARASI DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz yıl da 2019 yılındaki gibi belirlenen bandrol ücretleri, oto televizyonu için 8 euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro olarak belirlendi.

DİĞER CİHAZLAR İÇİN 18 EURO ALINACAK

Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro ücret tahsil edilecek.

Bunların dışında kalan her türlü cihaz için de 18 euro bandrol ücreti belirlendi. Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Karar, Resmi Gazete'de, "Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2022 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4966)" ifadeleriyle yayınlandı.