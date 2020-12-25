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    Yurt dışından gelen yolcular, negatif test ibraz edecek

    27 Aralık'tan itibaren yurt dışından hava yolu ile Türkiye'ye gelecek yolcuların son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekeceği açıklandı.
    • AA
    • 25.12.2020 - 19:34
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    Yurt dışından gelen yolcular, negatif test ibraz edecek

    27 Aralık'tan itibaren yurt dışından hava yolu ile Türkiye'ye gelecek yolcuların son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekeceği açıklandı.

    Ayrıntılar gelecek...

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